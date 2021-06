Cd-release ‘Wurden’ live op Omrop Fryslân

Hiske Oosterwijk zette voor ‘Wurden’ werk van de 17e-eeuwse dichter Gysbert Japicx op nieuwe muziek. Vanuit de Broerekerk in Bolsward brengt ze op 17 juni met diverse musici een aantal liederen ten gehore. Ook wordt haar nieuwe videoclip gepresenteerd. Daarnaast wordt er meer bekend gemaakt over een bijzondere concertreeks later dit jaar. Hiske: “It wie myn dream om artyst te wurden, mar it is sa’n ûnwis fak, dus giest derfoar of net? Letter wist ik net oft de kombinaasje Frysk en jazz wol tûk wie. Mar doe kaam it wurk fan Gysbert op myn paad en koe ik myn dream in rjochting jaan.”

Nieuwe composities

De Gysbert Japicx Holckema Stichting gaf Oosterwijk, dankzij een bijdrage van Fonds Podiumkunsten, in 2020 de opdracht om nieuwe composities te maken op het werk van schrijver en dichter Gysbert Japicx (1603-1666). Eerder al maakte Oosterwijk op Japicx’ geïnspireerd werk voor haar afstudeeropdracht aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. De dubbel-cd ‘Wurden’, waarop de composities staan, wordt uitgebracht door ZenneZ Records en ligt vanaf vrijdag 18 juni in de winkels. De cd is vanaf dan ook te vinden op streamingplatforms als Spotify.

Over Hiske Oosterwijk Hiske Oosterwijk (Leeuwarden, 1989) rondde in 2018 haar Master of Music - New York Jazz af aan het Prins Claus Conservatorium. Ze liet al van zich horen tijdens tientallen concerten in binnen- en buitenland. Hiske zingt, doceert, schrijft en componeert. Het meeste van haar werk is in het Engels, maar ze schrijft en zingt ook in onder meer het Fries en Frans. ‘Wurden’ is haar derde eigen album.