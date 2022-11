CBS De Twine stralend middelpunt volleybalclinic VC Sneek

IJLST- De volleybalclinics van VC Sneek kregen ditmaal een vervolg buiten de Waterpoortstad, want CBS De Twine was de eerste school die buiten Sneek werd bezocht. In De Utherne kregen de groepen 4 en 5 van de IJlster basisschool een inspirerende volleybalsessie voorgetoverd door Janice Johnson die namens VC Sneek de ronde doet naar menig basisschool in de gemeente Súdwest-Fryslân .

Speelse volleybalvormen

Nadat de Simon Havinga enkele weken de primeur beleefde en De Vuurvlinder het tweede station was, werden nu de vleugels naar het naburige IJlst uitgespreid. Leerlingen van de groepen 4 en 5 van leerkracht Japke Postma kregen een hele morgen te maken met de speelse vormen van het volleybal. Postma, voormalig eredivisiespeelster van Animo Sneek destijds en meer dan 25 jaar als trainster werkzaam geweest, zag het veel plezier aan. “De kinderen hadden er vandaag erg veel zin in”, constateerde ze met genoegen.

Nieuwe aanmeldingen

Vorig jaar werden de eerste ideeën gelanceerd om de kinderen op de basisscholen meer te laten bewegen en hopen op een vervolg in de vorm van het spelen bij een club. In Sneek begint dat inmiddels al zijn vruchten af te werpen. “Het enthousiasme van Janice slaat over op de kinderen. Als VC Sneek krijgen we veel nieuwe aanmeldingen binnen. Prachtig dat dit project zo aanslaat, ”aldus Jeannette Jorna van de CMV-afdeling. Dit Cool Moves Volleybal is toentertijd een belangrijke impuls geweest om kinderen op een speelse wijze met volleybal kennis te laten maken.

Volleyball Join Tour

Daarbij mag ook niet uit het oog verloren worden dat VC Sneek onlangs met veel succes de Volleyball Joint Tour heeft gehouden waar ruim honderd leerlingen uit de gemeente met allerlei volleybalvormen hebben kunnen kennis maken en waar inmiddels een prachtig promo-filmpje circuleert. “Ook dat festijn heeft zalvend gewerkt en krijgt in het voorjaar een vervolg”, legt de basisschoolwerkgroep van de Sneker club uit.

Hulp verenigingsleden

Johnson hoopt dat de plaatselijke volleybalvereniging in IJlst ook wol spint bij de clinics. Ze kreeg in ieder geval de ferme hulp van twee Stânfriesleden om het geheel in goede banen te leiden. “Dat is ook de opzet” zegt ze. “Kinderen moeten in de eigen woonplaats bij de plaatselijke vereniging lid worden en daar gaan spelen. Gaan ze dat dat doen dan zijn wij met zijn allen heel blij”, besluit Johnson die elke week namens VC Sneek een andere school met een volleybalclinic vereert.

Bron: VC Sneek