Castpresentatie Musical De Tocht trekt veel pers

LEEUWARDEN- Vanmiddag heeft in de Elfstedenhal van Leeuwarden de castpresentatie van Musical De Tocht plaatsgevonden. De Tocht gaat op 1 oktober 2023 in première. Het mediaspektakel trok veel pers naar de Friese hoofdstad.

Hoofdrolspelers

Hoofdrolspelers Nandi van Beurden;Wolter Weulink;Thijs Meester; Theo Martijn Wever; Jolijn Henneman; Boy Ooteman en Maike Boerdam en het 20-koppige ensemble werden voorgesteld.

Ook regisseur Eddy Habbema en Madelene van Beuzekom, creatief producente waren aanwezig. Syb van der Ploeg, op schaatsen, presenteerde en interviewde de hoofdrolspelers.

Video

De zeven hoofdrolspelers stonden steeds klaar achter het videoscherm en voor ze naar voren kwamen werd er een introductievideo op het scherm getoond. Elke acteur is gefilmd in één van de 11 steden. De 30 tot 40 seconden durende videobeelden, gemaakt in samenwerking met Merk Friesland, toonden de acteur in één van de steden. Terwijl de aanwezigen deze suspense-achtige beelden zag was er een voice-over hoorbaar, ingesproken door de acteur waarin hij of zij een persoonlijke anekdote over de Elfstedentocht vertelde. Als klap op de vuurpijl werd er nog een lied gezongen uit de musical.

Taart

Zoals gebruikelijke bij de start van een grote musical werd er een ook taart aangesneden, in dit geval in de vorm van de bekende Tegeltjesbrug over De Murk bij Gytsjerk.

Voor meer info: https://spektakel.musicaldetocht.frl