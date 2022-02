SNEEK - De carnavalswereld komt langzaam maar zeker weer in actie. Door de versoepelingen lijkt het voor het eerst in twee jaar weer écht fysiek door te gaan. Carnavalsvereniging De Oeletoeters in Sneek is druk met de voorbereidingen voor het grote feest.

"Kijk, de limbostok doet het nog gewoon. "Met een grote lach op het gezicht komt Sander Balk uit het magazijn van het clubhuis van de Oeletoeters. In de hand een grijze stok met vrolijke linten eraan. Hij legt die in het midden van het clubhuis neer.

Het gebouw in Sneek is al twee jaar niet van het slot geweest. De bar is leeg en de tafels stoffig. De stoelen zijn intussen gewend aan de onderstebovenwereld. Balk pakt een paar stoelen bij de poten, draait ze om en zet ze vakkundig neer op de grond. "We moeten nog wel wat aanpassen hoor. Wij weten niet welke regels over twee weken gelden. Dinsdag komt er een persconferentie en dan zullen we zien wat écht mogelijk is, maar het lijkt de goede kant op te gaan."

"We houden nu nog rekening met de anderhalve meter afstand, maar als die er straks af gaat, is het allemaal ook weer anders. De optocht is wel afgelast, want dat is nog niet te doen. In ons gebouw kunnen we wel een feest voor de leden houden. Dat zijn er zo'n 250. "

Financiële meevaller

Dat is een meevaller, zegt Balk: "Het redt ons financieel behoorlijk, want het werd zo langzamerhand een ramp. We draaien op inkomsten uit de bar. Als die niet open kan, hebben we een probleem. Gelukkig zijn de sponsoren altijd trouw gebleven, maar het is ook weleens klaar natuurlijk. Dat moment lijkt nu te komen. Dit hebben we zo gemist."

Het échte ouderwetse carnaval gaat niet door, maar de ploegen mogen wel op kleinere schaal iets doen. Zo zal er in Sneek een buffet zijn voor de leden. Daarna is er feest.

Prins en prinses

De prins en prinses zijn in november al gekozen. "Ik vind de gezelligheid van carnaval altijd heel erg leuk", zegt prinses Djenna van der Werf. "Je bent dan eigenlijk de baas van de jeugdleden. Je staat vooraan in het feestgedruis. Dat is altijd heel leuk."

Voor Prins Ubbo kan het dit jaar dan ook beginnen. Vorig jaar was hij al gekozen, maar toen ging het niet door. Er was alleen een digitale viering. "Ik vind dit een eer om te doen", zegt Ubbo de Boer. "Je wordt door de oud-prinsen gekozen. Die zitten in zo'n commissie met z'n allen. Dat ik van alle Snekers dit mag doen, is mooi. Hopelijk kunnen we toch een beetje het carnavalsgevoel houden. Het is twee jaar stil geweest, dus er zal nu extra gefeest moeten worden. Dat is een mooi voordeel!"

Bron: Omrop Fryslân