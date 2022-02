Carnaval 2022 in Drabbelterp

SNEEK - Tijdens het carnavalsweekend op 25, 26 en 27 februari 2022 zal het Carnaval ook losbarsten in Sneek oftewel: Drabbelterp! Carnavalsvereniging de Oeletoeters is er in geslaagd een feestelijk programma samen te stellen. In eerste instantie voor leden maar door de versoepelingen kunnen ook niet-leden het Carnavalsfeest meevieren.

Vrijdag gaan Prins Ubbo, Jeugdprinses Djenna en hun Gevolg langs diverse verzorgingshuizen om daar carnaval te vieren en een traktatie langs te brengen. ‘s Avonds worden er diverse horecalocaties bezocht om een portret van de Prins te brengen en een drankje te halen!

Zaterdag om 11.11 uur zal Prins Ubbo de Stadsleutel in ontvangst nemen van het gemeentebestuur en zal Sneek voor drie dagen officieel omgedoopt worden tot Drabbelterp! Er is geen grote optocht maar de Hoogheden, hun Gevolg, familie en leden maken een rondvaart op de Toerist VI over de Houkesloot richting het Sneekermeer. De kapel de Deurbloazers zal zorgen voor de echte Carnavalssfeer bij deze vaart. Na 14.11 uur is een SURPRISE in Drabbelterp. U kunt een glimp opvangen vanaf een terras bij de horecazaken.

De avond start met een carnavalsbuffet in de Hofnar met een optreden van het Keizerskwartet en andere verrassingen. Na het buffet is er een feestavond waarbij iedereen welkom is. Ga snel langs de Toverbal en scoor jouw outfit voor de feestelijke avond in de Hofnar met kapel en DJ. Bij de feestavond is iedereen welkom en de entree is gratis!

Zondag ochtend is er de Carnavalsmis in de Martinuskerk en daarna gaat de carnavalstoet richting de Hofnar voor een Carnavalspubquiz. Na de quiz wordt deze aangepaste versie van carnaval 2022 afgesloten met het traditionele Haringhappen.

Het bestuur van de Carnavalsvereniging, Prins Ubbo, Jeugdprinses Djenna en hun Gevolg kijken uit naar een prachtig weekend met de inwoners van Drabbelterp! Na een lange tijd kunnen we eindelijk weer vrij feest vieren en dat kan het beste tijdens….Carnaval!