Carillonconcerten Dirk S. Donker

SNEEK- Ondanks alle beperkende coronamaatregelen op cultureel gebied kunnen de beiaardconcerten gewoon doorgang vinden. Van eind juni tot eind augustus worden er ook dit jaar op woensdagavonden weer concerten gegeven op het carillon in de koepel van de Grote- of Martinikerk te Sneek.

Van de zeven concerten worden er twee verzorgd door de Sneker stadsbeiaardier Dirk S. Donker en de andere door gastbeiaardiers. Ik mail u hierbij de tekst van het programmaboekje met informatie over de concerten. Dit boekje is gratis verkrijgbaar voor en tijdens de concerten op het Oud Kerkhof in Sneek, bij de ingang van de traptoren naar het carillon. Het prachtige Sneker carillon, met zijn 50 klokken is het grootste van Fryslân. De concertgevers zorgen voor boeiende en gevarieerde programma's.

Akke Cleintuar-Elgersma