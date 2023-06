Carbon Casco van 17 meter opgeleverd door Paul Dijkstra Composites

Omdat deze afmeting niet over de weg vervoerd kan worden, is het casco naar de gemeentelijke loswal van het bedrijventerrein Brêgefinne verplaatst. Maandag was hier een BBQ om de afronding van dit geweldige project te vieren. Dit feestje was een bedankje van de eigenaar van het schip. Dinsdagochtend vroeg is het schip op een ponton gezet en is nu onderweg van Uitwellingerga naar de afbouwer in Enkhuizen.

Bouwpakket

Het project is een jaar geleden gestart met het maken van de tekeningen van de mallen. Deze mallen worden vervolgens als een bouwpakket gefreesd en hierna opgebouwd. Omdat het schip te groot was voor de oven van PDC, is er een mal gemaakt die ook als oven kan functioneren. Daarnaast is er een speciaal frame gebouwd met loopplanken binnen in de mal, omdat de romp te hoog was om overal te kunnen lamineren.



Nadat romp, dek en flybridge los van elkaar gemaakt zijn, zijn deze en alle onderdelen samenvoegend. Daarnaast zijn er losse onderdelen gemaakt als luiken en banken voor op de flybridge. Het casco weegt in totaal nog geen 5000 kilogram en zal worden voortgestuwd door 2 IPS motoren. Het project wordt afgemaakt in Enkhuizen en zal nog ongeveer een jaar tot anderhalf jaar kosten voor de officiële tewaterlating.

Bron: https://www.topentwelonline.nl