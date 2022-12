Carbidschieten op Oudejaarsdag in Top en Twel

OPPENHUIZEN - De weersomstandigheden werken niet echt mee, maar daar laten de carbidploegen in Fryslân zich niet van weerhouden. Aan de Afkelânsdyk in Oppenhuizen ging de carbidploeg van Top en Twel in de loop van de ochtend van start. Aan het begin van de middag stonden al een kleine dertigtal bussen op een betonpad in een stuk weiland van de Eastpolder opgesteld.