Capella Sneek zingt Requiem Mozart

SNEEK- Op zaterdagavond 4 juni om 20:00u zingt Capella Sneek in de Martinuskerk a/d Singel in Sneek het beroemde Requiem van Mozart. Het Requiem wordt uitgevoerd in de bewerking van Carl Czerny voor solisten, koor en vierhandig piano. Voorafgaand aan de uitvoering wordt u als luisteraar meegenomen in het verhaal achter het Requiem en licht dirigent Gerard van Beijeren aan de hand van luistervoorbeelden toe waarom het zo’n meesterlijk werk is.