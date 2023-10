Capella Sneek zingt het Requiem van Duruflé in RK Sint Marinuskerk

“Ja, dat andere Requiem - van Fauré – is veel bekender en wordt in Nederland jaarlijks meer dan honderd keer uitgevoerd, veel vaker dan dit werk van Maurice Duruflé (1902-1986). Maar dat is onterecht, want het Requiem van deze beroemde Franse organist is minstens zo mooi en troostrijk. Deze tijd van het jaar, waarin de dagen weer korter worden, is een periode van bezinning. Allerzielen op 2 november is de dag om te bidden voor de zielen van overledenen.”

Lange traditie

“Deze uitvoering van het Requiem van Duruflé sluit daarop aan en staat in een lange traditie. De muziek geeft troost en biedt ruimte voor reflectie en bezinning, ook voor niet-kerkelijke mensen. Eeuwenoude gregoriaanse melodieën vormen de basis van het Requiem – een dodenmis - en geven het werk een eeuwigheidswaarde - je hoort bijna de Benedictijner monniken zingen. De adembenemende harmonieën in het koor en in de orgelbegeleiding plaatsen het gregoriaans in een muzikale context die geweldig goed tot uitdrukking komt in de prachtige neogotische ‘kathedralen’ in Leeuwarden en Sneek met evenzo prachtige orgels.”

Erg geëmotioneerd

“Duruflé was zelf soms erg geëmotioneerd tijdens het schrijven van het Requiem en moest toegeven dat hij wel eens een traan had gelaten. Duruflé is bekend geworden als organist, maar zong als jongetje al gregoriaans in de kathedraal van Rouen (Normandië). Na zijn orgelstudie in Parijs kreeg hij zijn vaste aanstelling in een prachtige gotische kerk op steenworp afstand van de Notre Dame. Daarnaast doceerde hij muziektheorie en ging hij regelmatig op concertreis - samen met zijn vrouw – naar onder andere Amerika.”

Orgelimprovisatie

“Duruflé kon geweldig op het orgel improviseren, maar schreef niet veel op papier, want hij was erg kritisch op zichzelf en niet snel tevreden. Na een ernstig auto-ongeluk kon Duruflé bijna niet meer spelen of zelfs een pen vasthouden. Het ‘Notre Père’ (Onze Vader) is zijn laatste compositie voor koor geweest, vermoedelijk door zijn vrouw op papier gezet. Een prachtig eenvoudig werkje dat direct tot het hart spreekt.”

Al vijf jaar uitvoeringen

Capella Sneek voert al 5 jaar grotere en kleinere maar altijd prachtige klassieke werken voor koor uit onder leiding van Gerard van Beijeren en Sippie Broersma. Met hun eigen schat aan ervaring in het uitvoeren van klassieke koormuziek weten Gerard en Sippie steeds meer mensen in en om Sneek te inspireren en aan zich te binden om al die fantastische muziek voor een steeds groter publiek te brengen.

Sommige koorleden zijn niet eens van huis uit opgegroeid met klassieke zang, maar vinden hun weg in dit klassieke kamerkoor en ontdekken een hele nieuwe wereld aan muziek. Geerten Liefting (Nijkerk, dec 1983) Studeerde Orgel, Kerkmuziek, Improvisatie, Compositie en Koordirectie aan het Conservatorium van Utrecht, Antwerpen en Rotterdam. Geerten is dirigent-organist van de Heilige Bonaventura te Woerden, assistent-organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam en vesperorganist van de Domkerk te Utrecht.

Hij won prijzen op diverse grote internationale concoursen en trad op bij grote producties met onder andere de Laurenscantorij, het Ribatutta Ensemble en het Nederlands Blazersensemble.

Het Nederlands Kamerkoor bracht in 2013 zijn werk ‘Renovatio Mundi’ in première op het Hinsz- compositieconcours te Kampen, waar hij de eerste prijs won. Geerten geeft veel concerten en componeert voor diverse bezettingen.

Sneek: 12 november 16.00 uur in de Sint Martinuskerk aan de Singel.