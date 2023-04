Capella Sneek zingt Bach en Buxtehude in de Martinikerk in Bolsward

SNEEK - Capella Sneek zingt een concert met absolute hoogtepunten uit het oeuvre Bach en Buxtehude op het programma. ‘Jesu, meine Freude’, is waarschijnlijk Bach’s meest bekende motet. De Bachmotetten zijn werken waarin Bach zijn meesterschap in de polyfonie tot in perfectie laat horen. Dan luister je naar prachtige koralen, dan weer lijkt het alsof je naar jazz zit te luisteren, zo swingen de snelle deeltjes de pan uit! ‘Jesu, meine Freude’ klinkt ook in de zetting van Buxtehude, waarvan ook het intieme koorwerk ‘Nimm von uns Herr’ wordt uitgevoerd.