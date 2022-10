Capella Sneek viert vijfjarig jubileum met concert

SNEEK- Capella Sneek voert de mooiste stukken uit haar vijfjarige bestaan nog een keer uit in het jubileumconcert op zaterdag 29 oktober om 20:00u in de Doopsgezinde Kerk in Sneek. Het koor wordt begeleid door een professioneel strijkkwartet uit het Kamerorkest van het Noorden en pianiste Carmen Keijser en het geheel staat onder leiding van dirigent Gerard van Beijeren. Eén van de hoogtepunten van het concert is ‘Dark Night of the Soul’ van de Noorse componist Ola Gjeilo op een mystieke middeleeuwse tekst.

Het is alweer vijf jaar geleden dat Capella Sneek haar eerste programma met muziek voor kamerkoor bracht. In de loop der jaren zijn prachtige stukken uitgevoerd die té mooi waren om slechts één of twee keer uit te voeren. Daarom is het jubileumconcert samengesteld uit de mooiste stukken die Capella Sneek de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Het repertoire varieerde in die vijf jaar van klassiek a capella repertoire van beroemde componisten als Brahms, Byrd, Elgar, Poulenc en Whitacre tot ‘jazzy’ koormuziek van George Shearing en grotere werken met solisten zoals het Requiem van Faure, de Petite Messe Solennelle van Rossini en het Requiem van Mozart.

De concerten worden regelmatig aangevuld met theatrale elementen, zoals een lichtdecor. ‘Nacht en Mysterie’ was bijvoorbeeld een programma dat van begin tot eind de luisteraars boeide met koormuziek, cello, piano, glasorgel en bijzondere lichtzettingen zoals sterren op het plafond. Bijzonder is ook dat bij Capella Sneek zangers welkom zijn die niet per se ervaring hebben in de klassieke koormuziek of met notenlezen; voor hen gaat een wereld open aan repertoire, stemgebruik en samenklank en voor het koor zijn die ‘nieuwe zangers’ vaak verborgen talenten. Capella Sneek is een koor met een variabele bezetting en wordt per project samengesteld.

Kaarten voor het jubileumconcert zijn te verkrijgen via de website www.sneekvocaal.nl