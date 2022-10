Canadees bezoek in het Kazemattenmuseum

Na onthaald te zijn met koffie en Friese sûkerbôle werden de gasten namens het bestuur van het Kazemattenmuseum welkom geheten door Henri Meijering, die kort schetste wat op deze historische plek allemaal gebeurd is, van bouw Afsluitdijk tot en met Koude Oorlog. En ook over de rol die de Canadezen hier hebben gespeeld.

Daarna was het militair historicus Reserve Majoor der Juridische diensten, Pieter ’t Hart die vertelde over “het optreden van het Regiment QOR of Canada in Friesland bij de bevrijding van Friesland in april 1945”. De Queen’s Own Rifles of Canada hebben een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Zuidwest-Friesland. Zij trokken langs Bolsward om de Duitsers de toegang tot de Afsluitdijk te ontzeggen. Tijdens gevechten in Witmarsum, Pingjum en Wons is een zestal leden van de QOR gesneuveld. Hun namen staan op de plaquette aan de herdenkingsmuur van de Martinikerk in Sneek. De plaquette is ter nagedachtenis geplaatst nadat de stoffelijke overschotten zijn herbegraven in Holten. Op 6 mei 1995, 40 jaar na de bevrijding, is door de toenmalige regimentscommandant van de QOR of Canada, Colonel Jack Martin, een monument in Wons onthuld. Op dat monument staan alle namen van de QOR soldaten die in Friesland zijn gesneuveld.

De aanleiding van het bezoek aan Nederland was een heel andere, namelijk het plaatsen van een grafsteen voor de luitenant John Gordon Kavanagh op de begraafplaats in Steenderen. Het regiment QOR of Canada heeft tijdens de opmars naar het noorden ook gevechten geleverd in de buurt van Steenderen. Een zevental Canadezen is daar gesneuveld onder wie, zo bleek later, de luitenant Kavanagh. De naam van het slachtoffer was niet bekend en is pas later via DNA bekend geworden. In 2020 ,75 jaar na de bevrijding, zou er een grafsteen worden geplaatst met zijn naam erop. De Covid epidemie heeft dit onmogelijk gemaakt. Op 14 oktober is de grafsteen door militairen van het Regiment Queen’s Own Rifles of Canada alsnog geplaatst.