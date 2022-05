Campina Open Boerderijdagen: staldeuren open voor publiek in Friesland

SNEEK- 76 boerenfamilies in Nederland openen op 27 mei en 6 juni de staldeuren voor publiek. Het is de vijftiende keer dat Campina de Open Boerderijdagen organiseert en mensen de kans geeft om kennis te maken met het boerenleven. Op de vrijdag na Hemelvaart en Tweede Pinksterdag is er voor jong en oud van alles te beleven op het boerenerf: van een boerderijrondleiding tot leuke en leerzame spelactiviteiten. Zo laat de boer zien hoe de melk van de grazende koeien in de wei terechtkomt in het glas thuis op tafel.