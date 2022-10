“Camperverkopen blijven onverminderd hoog, maar goede stallingsruimte vinden blijkt een groot probleem.”

Sneker camperstallingsbedrijf Stalling Fryslan sorteert voor op deze stijgende vraag en opent per 1 januari 2023 in Sneek een grote stalling met plek voor 230 grote campers.

Het is geen nieuws dat de verkoop van campers in de afgelopen jaren sterk is gestegen. Brancheorganisatie Bovag [1] sprak in een recent onderzoek zelfs over een stijging van maar liefst 30 procent in de laatste 2,5 jaar. Voor een aanzienlijk deel van deze nieuwe campers is stallingsruimte nodig, want de camper voor een langere periode stallen in de straat of op de eigen oprit is in veel gemeenten niet toegestaan of zorgt voor ontstemde buren. Stallingsruimte echter, die er niet is. Ook niet in Friesland. Een rondje bellen langs stallingen in Friesland, Groningen én Drenthe leert dat bijna niemand meer plek heeft voor een camper. Het merendeel van de noordelijke stallingen geeft aan al te werken met een (lange) wachtlijst of zelfs geen aanvragen meer in behandeling te nemen. Stalling Fryslan verwacht dit probleem met de nieuwe stalling voor een deel op te kunnen lossen

De nieuwe camperstalling van in totaal 8500m2 is gevestigd in de voormalige magazijnen van een internationaal groothandelsbedrijf en dus geheel overdekt, droog, stof- en vorstvrij. De stalling ligt aan de rand van Sneek op industrieterrein Houkesloot, centraal gelegen en goed bereikbaar via de A7 en de N354. In de onmiddelijke nabijheid zijn voor camperaars nuttige voorzieningen als tankstations, garage- en bandenservicebedrijven en grote supermarkten. De locatie is verdeeld in een begane grond van 5000m2 met een gevlinderde betonvloer voor objecten vanaf 1000kg en een verdieping van 3500m2 voor lichtere objecten tot 1000kg.



Beheerder Redmar Feenstra van Stalling Fryslan over het ontstaan ervan: “Wij zijn van huis uit zelf fervent camperaars – pa en ma kochten onze eerste camper, een grote MB 508, al ergens begin jaren ’80 – en sindsdien zijn wij allen besmet met het campervirus. Wij zelf konden onze campers gelukkig altijd op eigen terrein stallen, maar van vrienden en bekenden wisten we dat ook in Friesland steeds minder stallingsruimte te vinden was én dat geschikte stallingsruimte ook steeds verder van de eigen woonplaats gevonden wordt”. “Toen dit pand beschikbaar kwam uit de verhuur was de keuze om er een stalling in te beginnen dan ook snel gemaakt.“ Waarschijnlijk geen slechte beslissing, want het lijkt er op dat Stalling Fryslan een van de weinige locaties in Noord-Nederland is met nog voldoende plek beschikbaar voor campers. Feenstra heeft inmiddels dan ook al veel aanvragen binnen, zelfs vanuit plaatsen als Enschede, IJmuiden en Utrecht, “en we zijn nog niet eens open”.

Stalling Fryslan wil met de kwalitatief hoogwaardige stalling campereigenaren uit de regio een betrouwbare, zorgeloze en efficiënte stallingservaring bieden. De stalling opent per 1 januari 2023 de deuren, maar neemt nu al aanvragen aan.



