Campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ promoot een alcoholvrije omgeving voor jongeren

De campagne is gericht op ouders met als concrete boodschap: ”Probeer het glas te laten staan als kinderen erbij zijn”. Uit onderzoek is gebleken dat de kans daarmee toeneemt dat kinderen niet voor hun 18e gaan drinken. Nu heeft bijna de helft (47,5%) van de Nederlandse scholieren van 12-16 jaar al eens alcohol gedronken. Wat daaraan bijdraagt is het voorbeeldgedrag van hun ouders. Hoe vaker kinderen ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar.

Drink niet waar je kinderen bij zijn is voor ouders geen gemakkelijke boodschap

Uit nieuw onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat ongeveer 40% van de ouders zegt de afgelopen maand gedronken te hebben in het bijzijn van hun kind of kinderen. Bijna de helft (47,3 %) van de ouders geeft aan dat ze voor lief nemen dat hun kind ziet dat ze alcohol drinken. En dat terwijl de meeste ouders (67,8 %) weten dat kinderen hun gedrag kopiëren, ook als het om alcoholgebruik gaat.

Fryslân koploper

Fryslân behoort tot de koplopers in Nederland als het aankomt op overmatig drinken (CBS, RIVM). GGD Fryslân is aanjager van het platform ‘Nuchtere Fries’ en besteedt tijdens de alcoholactieweek extra aandacht aan deze campagne via onder andere scholen, gemeenten en welzijnsorganisaties. Met als doel om Friese ouders te bereiken met de boodschap: ‘Kinderen kopiëren jouw drinkgedrag’.

Nuchtere Fries

Nuchtere Fries is een platform waarin verschillende partijen samenwerken aan het verminderen van de problematiek rondom jeugd, alcohol en drugs: alle Friese gemeenten, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie, horecabond en GGD Fryslân. Dat doen alle partijen vanuit hun eigen organisatie én gezamenlijk vanuit het platform.