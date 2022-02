Campagne voeren en flyeren in Bolsward

BOLSWARD - Meer en meer profileren de politieke partijen zich voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande, zo ook in Súdwest-Fryslân. De campagnes zijn gestart, dus grote kans dat je de lokale politici de komende tijd overal kan tegenkomen. Maar in het winkelcentrum van Bolsward, toch de tweede plaats qua inwonertal in SWF, is het rustig op zaterdagmiddag met campagnevoerende politieke partijen.

Alleen de PvdA is te vinden op de Appelmarkt. Pier Visser, Piety van der Veer en Aagje Bouwhuis, respectievelijk kandidaten 4, 6 en 8 van de kieslijst, zijn aan het flyeren en vragen zich ook af waar de rest is. Mogelijk dat ze elders campagne voeren? "Wel zo rustig, hebben wij het alleenrecht vanmiddag hier", lacht Piety, terwijl Aagje nog druk in gesprek is met twee winkelende voorbijgangers. "Een spannende tijd, maar ook ontzettend leuk om te doen", erkent Pier Visser. Hij staat op nummer 4 van de kieslijst en voor hem is het zijn eerste campagne en is alles nog betrekkelijk nieuw. Het flyeren hoort erbij, maar het meest waardevol vindt Pier om met de mensen in gesprek te gaan, bij voorkeur op informele wijze. "Dat kan hier op straat, maar dat mag ook gerust ergens in een dorpscafé, en niet alleen een luisterend oor in campagnetijd, het liefst zoveel mogelijk altijd en overal".

Piety en Pier vertellen dat ze vooral benieuwd zijn naar de keuze van de kiezers, die bij de landelijke verkiezingen op één van de vele splinterpartijen hebben gestemd. Daar valt voor de deelnemende politieke partijen in gemeente Súdwest-Fryslân nog wel winst te halen. "Alhoewel we natuurijk allemaal uit deze vijver willen vissen".

Het flyeren in Bolsward zit er overigens bijna op en gelet op de temperatuur vinden de drie PvdA-ers dat ook niet zo erg. Na een paar uurtjes campagne voeren is de kou in het lijf geslopen en dat begint zijn tol te eisen. Maar voor de foto zijn Pier, Piety en Aagje nog wel te porren. Alles voor de kiezer tenslotte!