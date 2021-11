Campagne ‘Orange the World’ 2021 in Fryslân

SNEEK- Op 25 november 2021 kleuren op vele plaatsen in Fryslân gebouwen en markante objecten oranje in het kader van de campagne: ‘Orange the World’. Ook het voetbalstadion in Heerenveen, het Provinciehuis in Leeuwarden en de Sneker Waterpoort doen mee.

Op initiatief van de Verenigde Naties wordt jaarlijks wereldwijd aandacht gevraagd voor het geweld waarmee vrouwen en meisjes te maken hebben. De oranje kleur staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen meisjes en vrouwen.

Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. De Friese campagne ‘Orange the World’ trapt af in Heerenveen op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Ze eindigt op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Meer dan honderd landen doen mee! In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. In 2021 is het thema van de campagne PREVENTIE. Negen van de tien plegers van fysiek en seksueel geweld zijn mannen. Doel van deze campagne is meer bewustwording te creëren bij daders, maar ook omstanders van geweld aan te spreken op hun rol.

Orange the World in Fryslân

In Fryslân ondersteunen Zonta Friesland en vier Soroptimistclubs de campagne. Deze serviceclubs zetten zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen te verbeteren. De actie is opgepikt door vrijwel alle Friese Gemeenten. De Friese Gemeenten vragen dit jaar extra aandacht voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Wij ondersteunen de oranje belichting door 21 november a.s. op prominente plaatsen oranje graffiti met ‘STOP GEWELD TEGEN VROUWEN’ te krijten. Wij vinden dat het voor elke vrouw, altijd en waar ook ter wereld, mogelijk moet zijn om laagdrempelig toegang te krijgen tot hulp.

Laagdrempelig melden van Seksueel geweld

Wij vinden dat het taboe op hulp vragen moet verdwijnen. Heb je een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt? En wil je hierover praten? Neem dan contact op met het CSG. Je kunt 24/7 gratis en anoniem bellen met 0800-0188 of anoniem chatten via www.centrumseksueelgeweld.nl op werkdagen van 16.00-06.00 en in het weekend van 20.00-06.00.