Campagne ‘ONGEZOUTEN’ van start

Nederland verandert. Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van water, klimaat, natuur, ecologie, energie, visserij, toerisme, recreatie en wonen. Deze opgaven hebben veel invloed op hoe de omgeving er straks uit komt te zien. Ook in het IJsselmeergebied wordt steeds zichtbaarder hoe deze ontwikkelingen vragen om betrokkenheid, de juiste keuzes en een goede onderlinge afstemming.

Rondreizend activiteitenprogramma

ONGEZOUTEN biedt ruimte voor uitwisseling, inspiratie en verbinding tussen professionals, bewoners, ondernemers en overheden in de kustgebieden van het IJsselmeer. We maken duidelijk welke veranderingen er op stapel staan en hoe belangrijk het is om bij iedere ontwikkeling kwaliteit toe te voegen aan het gebied als geheel. We strijken het komende jaar neer op locaties waar opgaven daadwerkelijk aan de orde zijn en brengen op een creatieve manier partijen bij elkaar die niet standaard aan dezelfde tafel zitten. We werken vanuit

Zuiderzeebanket

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft het estafettestokje van ONGEZOUTEN gekregen tijdens de Verenigde IJsselmeertop eind mei 2021. Zij is na eerder uitstel door de geldende maatregelen vanwege corona de eerste fysieke locatie die de campagne aandoet en heeft daarmee de openingsprimeur in handen. Lokale, regionale en landelijke betrokkenen zijn aanwezig in restaurant de Foeke in Hindeloopen en worden tijdens Het Zuiderzeebanket vanuit een gemeenschappelijk verleden meegenomen naar de toekomst van het IJsselmeer. Ook is er een sneakpreview op de dijk van een deel van de activiteiten die ONGEZOUTEN het komende jaar gaat organiseren.

Meedoen?

ONGEZOUTEN richt zich bewoners, gebruikers, geïnteresseerden en professionals en zoekt continu de samenwerking met gemeenten, provincies, (maatschappelijke) organisaties en lokale en regionale partners die zich bezighouden met de verschillende thema’s. Op deze manier kunnen we elkaar versterken. Ons platform ONGEZOUTEN biedt straks een podium waar kennis, netwerk en programma kan worden gedeeld en uitgewisseld.

