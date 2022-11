Campagne moet gevaren van slagboomduiken bij bruggen tegengaan

SNEEK- Rijkswaterstaat begint met een campagne op social media tegen wat zij 'slagboomduikers' noemen. Als mensen nog nét even onder een zakkende slagboom bij de brug langs willen, kan dat grote gevolgen hebben. Het levert stress op bij brugwachters en veroorzaakt ongelukken of schade. Volgens Rijkswaterstaat gaat er elke week wel een slagboom kapot in Nederland door dit gedrag.

Oeps-momentjes

In het Swettehûs in Leeuwarden worden negentien Friese bruggen op afstand bediend. Ze kennen het probleem daar. "We hebben inderdaad wel van die oeps-momentjes. Dat we denken: had nu even gewacht, want rood betekent dat je moet blijven staan. Het is hartstikke gevaarlijk", zegt Anja van Aalsum, één van de brugwachters.

Het meest riskant vindt Van Aalsum stilstaande personen, zoals vissers op de bruggen. "Die gaan soms op plekken staan die moeilijk te zien zijn. Vooral als het wat donker wordt. We gaan de winterperiode weer in en dan is dat niet goed te zien. We worden er wel in getraind."

Ze maakt regelmatig mee dat mensen het toch nog even proberen, zelfs als ze met luidsprekers gewaarschuwd worden. "Ze trekken zich er niet veel van aan. Of ze steken even hun hand omhoog. Met andere woorden: ze hebben me wel gezien en het kan nog wel even. 'Dankjewel', maar zo is het niet. Dat vind ik niet zo geweldig."

Kans op storing

Als er mensen tussen de bomen zitten moet ze alles stilzetten en dat zorgt voor veel overlast en vertraging. "We hebben hier een grote rode knop. Dat is de noodstop. Dan ligt alles stil. Dan is het voor ons te hopen dat we alles ook weer op kunnen starten. Het gevaar is dat er een storing in kan komen. Met het gevolg dat er weer iemand van de technische dienst aan te pas moet komen. De scheepsvaart ligt weer stil en het is hun beroep om verder te kunnen."

Van 19 naar 40 bruggen

De provincie vindt de campagne een goede zaak, zegt teamleider Nautische Zaken Theo Terpstra. "Het gevaar is groot. We bedienen nu negentien bruggen. Binnenkort proberen we naar de veertig te gaan. We zijn erop ingesteld en alle werkplekken zijn daarop ingericht. Wij zijn er klaar voor."

Een ander gevaar dat ze tegenkomen zijn de brugspringers in de zomer. Daar komt volgend jaar een campagne voor.

