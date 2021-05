REGIO - 3 dagen voetbalplezier in een mooi Cambuur Voetbalkampen tenue, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen én je voetbalvaardigheden ontwikkelingen het gebeurt allemaal tijdens de verschillende Cambuur Voetbalkampen in de zomervakantie.

In de zomervakantie worden er verschillende Cambuur Voetbalkampen georganiseerd voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar.

Wat kun je als deelnemer verwachten?

- Je eigen Cambuur Voetbalkampen tenue

- Skill Games uit FIFA 21

- Gezonde tussendoortjes en drinken

- Begeleiding van gekwalificeerde (Cambuur) jeugdtrainers

- Cambuur Voetbalkampen medaille



Wil jij meedoen of meer informatie? Ga snel naar: www.cambuur.nl/voetbalkampen

Cambuur Keeperskampen

Naast voetballers is het ook voor jongens en meisjes mogelijk om deel te nemen aan de Cambuur Keeperskampen. Tijdens de keeperskampen krijgen de deelnemers specifieke keeperstraining en staat het programma in het teken om jou als keeper te ontwikkelen. Wil jij meedoen of meer informatie? Kijk snel op www.cambuur.nl/voetbalkampen