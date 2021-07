Calmcare begeleiding en ondersteuning voor jonge mantelzorgers

Sylvia Edelenbos, eigenaar van Calmcare & Social Worker.Bij Calmcare biedt begeleiding en ondersteuning aan jonge mantelzorgers en mensen die zijn opgegroeid in een zorgintensief gezin.

“Calmcare is er als je bent opgegroeid als ‘brus’, broer of zus van iemand met een beperking, chronische ziekte of bijvoorbeeld psychische problematiek.

Ook als je bent opgegroeid met een ouder met een verslaving of psychische problematiek”, vertelt Edelenbos.



“Het is niet altijd makkelijk om onder deze omstandigheden op te groeien. Niet alleen als kind of jongere, maar ook op latere leeftijd kun je hier psychische klachten aan over houden. De begeleiding is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zelf ben ik ook opgegroeid in een zorgintensief gezin. Die ervaringsdeskundigheid is heel waardevol. Ik heb gemerkt dat deze doelgroep vaak vergeten wordt. Mede daarom ben ik onlangs dit initiatief gestart”, laat Edelenbos verder weten.

Met Calmcare is het haar doel om zo veel mogelijk mensen in deze situatie te bereiken. Het is een doelgroep die veel anderen helpt, maar zelf moeilijk om hulp vraagt. Dat maakt het best een uitdaging om deze mensen te bereiken. Maar juist zo belangrijk! Zie verder op https://calmcare.nl