Café Fokk’s opent zaterdag 5 juni stadhuistuinterras

SNEEK- In juni mogen de uitbaters van Café Fokk’s uit de Kruizebroederstraat tijdelijk en bij hoge uitzondering van de gemeente Súdwest-Fryslân in de stadhuistuin een terras beginnen.

“En dat is voor ons vanzelf supergaaf! We zijn ondertussen volop in de voorbereiding om alles rond te krijgen voor dit hele bijzondere terras in de binnenstad van Sneek. We willen het helemaal op onze eigen manier aankleden. Het wordt beslist prachtig. Zo kunnen we misschien de geleden schade in coronatijd weer enigszins vergeten”, vertelt horecaondernemer Fokke Hiemstra hoopvol.

Het afgelopen weekend waren Hiemstra c.s. druk bezig met de inrichting van het terras. “We proberen met ingang van 3 juni, als de versoepeling van de coronamaatregelen gelden, los te kunnen gaan. Of het gaat lukken? We hebben goede hoop en met het prachtige weer van vandaag zijn we extra gemotiveerd”, aldus Hiemstra.