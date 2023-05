Cadeauwinkel Cigo Sneek aan de Oosterdijk sluit definitief de deuren

SNEEK - Het was jarenlang een vertrouwd punt aan het begin van de Oosterdijk, maar gisteren was de laatste dag dat Cigo Sneek, een winkel met cadeau-artikelen, souveniers, wenskaarten, kranten en tijdschriften, geopend was. De winkel werd meer dan twintig jaar gerund door Klaas Piet Ypma en Selma Rodenburg.