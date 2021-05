Cadeau inspiratie voor vrouwen

Dan wil je hier ongetwijfeld niet met lege handen aankomen. Je kun haar met een kaartje verrassen. Schrijf hier een leuke, lieve tekst in en voeg eventueel wat geld toe. Toch vinden sommige mensen het wat saai om iemand alleen maar een kaartje te geven. Geldt dit ook voor jou? Dan kom je waarschijnlijk al snel bij een cadeau uit. Het kan alleen betrekkelijk lastig zijn om een cadeau voor een vrouw te vinden. Worstel je hier ook mee? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze tekst zetten wij namelijk een aantal cadeaus op een rijtje waarmee je vrouwen een plezier doet.



1. Boek of tijdschrift

Zoek je een cadeau voor een vrouw die van lezen houdt? Dan kun je haar een boek cadeau doen. Hier doe je haar ongetwijfeld een plezier mee. Voordat je een boek koopt, raden wij je aan uit te zoeken van welk genre de vrouw in kwestie houdt. Je wilt immers niet dat je een genre koopt waar zij helemaal niet van houdt. Zoek ook uit of ze het boek nog niet in haar bezit heeft. Vind je het een risico om een boek te kopen? Dan kun je haar ook een leuk tijdschrift cadeau doen.



Voor wat betreft tijdschriften heb je vandaag de dag behoorlijk wat keuze. Je kunt een roddelblad kopen, maar ook voor een tijdschrift over sport of wooninspiratie kiezen. Doordat het aanbod ontzettend groot is, is er voor iedere vrouw wel een geschikt tijdschrift te vinden. Weet je dat de dame in kwestie een abonnement heeft op een tijdschrift? Laat het betreffende blaadje dan links liggen. Zij heeft het tijdschrift dan immers zelf al.



2. Geurtje

Bij een boek of tijdschrift loop je het risico dat de ontvanger er reeds een exemplaar van heeft. Wil je dit risico niet lopen? Dan geniet een boek of tijdschrift misschien niet jouw voorkeur. Gelukkig zijn er nog genoeg andere cadeaus waar je een vrouw een plezier mee kunt doen. Een luchtje is hier een goed voorbeeld van. Veel vrouwen spuiten namelijk eerst een luchtje op voordat zij de deur uitgaan. Doordat er vandaag de dag talloze luchtjes zijn, vind je het misschien lastig om een keuze te maken. Weet je wat het favoriete luchtje is van de dame in kwestie? Dan geniet dit luchtje mogelijk de voorkeur. Je kunt eventueel ook een ander luchtje kopen. Wellicht valt deze ook wel in de smaak.



3. Sieraad

Veel vrouwen krijgen een luchtje cadeau voor hun verjaardag. Hierdoor vind je dit cadeau misschien niet uniek genoeg. Overweeg dan om een sieraad te kopen. Hier doe je bijna iedere vrouw een groot plezier mee. Bedenk je wel goed wat voor een sieraad je haar cadeau wilt doen. Voor sommige sieraden moet je namelijk een maat weten. Dit is bijvoorbeeld bij een ring het geval. Weet je de maat niet? Dan loop je het risico dat het sieraad (veel) te groot of te klein is. Koop daarom liever een armband, ketting of horloge. Deze sieraden kun je doorgaans verstellen, waardoor ze vrijwel altijd passen.



4. Bloemen of planten

Zoek je een cadeau voor een vrouw die dol is op groen? Dan is het niet lastig om een cadeau te vinden. Je maakt haar in dat geval ongetwijfeld blij met bloemen of planten. Veel mensen neigen al snel naar een bos bloemen. Dit is een optie, maar bedenk je wel dat dit niet bepaald origineel is. Een leuk plantje is wat dat betreft een stuk origineler. Bijkomend voordeel van planten is dat ze vaak langer in leven blijven dan bloemen. Wil je een persoonlijk tintje geven aan het cadeau? Overweeg dan zelf een leuk bloemstukje te maken. De vrouw aan wie je het cadeau geeft, kan het ongetwijfeld waarderen dat je er zelf tijd en moeite in hebt gestoken.



5. Dagje wellness

Bijna iedere vrouw houdt ervan om zo nu en dan lekker te ontspannen. Daarom vinden veel vrouwen het heerlijk om af en toe in bad te gaan. Helaas heeft niet iedereen een bad thuis. Daarbij komt dat een bad niet voor iedereen even ontspannend werkt. Van een dagje wellness ontspan je vaak een stuk beter. Niet gek dat veel vrouwen graag een dagje naar de wellness gaan. Zoek je een cadeau voor een vrouw die van de sauna houdt? Doe haar dan een dagje wellness cadeau. Als je een vriendin bent, kun je er eventueel voor kiezen om er een gezellig dagje uit van te maken.



6. Cadeaukaart

Lukt het je maar niet om een geschikt cadeau voor een vrouw te vinden? Dan zit je mogelijk met de handen in het haar. Gelukkig is dit nergens voor nodig, want je kunt haar namelijk altijd nog een cadeaukaart geven. Vandaag de dag kun je uit een groot aantal cadeaukaarten kiezen. Er zijn bijvoorbeeld kaarten van een bouwmarkt, maar ook van woonwinkels en webshops. Extra bijkomstigheid van zo’n kaart is dat je zelf bepaalt hoeveel geld je erop zet.