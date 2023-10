Cabaretier Elke Vierveijzer naar Sneek met haar nieuwe show ‘Drift’

SNEEK - Drift is een nietsontziende, muzikale reis langs de driften, angsten en drijfveren van de mens. Onze diepste verlangens, de dingen in onszelf waar we bang voor zijn. Alle lagen worden afgepeld. Elke trekt zonder reserves ten strijde op zoek naar alles wat we liever verborgen houden en wordt daarbij ondersteund door diepe drums en vunzige bassen.