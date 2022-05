Byzantijns koor met Oekraïens ‘Dumy Moji’ in Sint Vituskerk Blauwhuis

BLAUWHUIS- Op zondag 22 mei om 10.00 uur is er in de Blauwhuister Sint Vituskerk een Eucharistieviering voor vrede. Het Hoorns Byzantijns mannenkoor zingt hierbij gezangen uit de Byzantijnse liturgie. Pastoor Peter van der Weide en pastor Lucas Foekema gaan voor. Pastor Foekema: “Graag willen we in deze viering bidden om recht en vrede in Oekraine”.