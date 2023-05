‘ByDjura’, opent winkel in het centrum van Heeg

Eigenaresse Djura de Jong heeft al een conceptstore in restaurant D’Ald Herberch in Gaastmeer, waar je haar koopwaar kunt afrekenen bij de bar. Maar de wens van een eigen winkel bleef en vanaf deze week is het dan zo ver: de winkel opent haar deuren in het centrum van Heeg.

Kom kleding passen, sieraden bekijken en laat je adviseren over de laatste trends door Djura zelf. Vorig jaar heeft ByDjura haar eigen theelijn samengesteld, handgemaakte theemelanges in verschillende smaken. Ook deze zijn te koop in de winkel.

De winkel is op dinsdag tot en met vrijdag van 13:30 tot 18:00 uur geopend en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.