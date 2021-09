BVR Loodsverkopen gaan weer los

SNEEK- “We gaan weer los met de loodsverkopen. Vanaf nu doen we dat iedere laatste vrijdag van de maand”, was getekend de organisatie van de BVR (Bazar Veiling Rommelmarkt) Loods.

De eerste loodsverkoop is nu vrijdag 24 september van 13.00-17.00 uur in de loods aan de Touwslagerstraat 24 in Sneek. Kom weer gezellig sneupen, de BVR’ers hopen u graag te ontmoeten!