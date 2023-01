BVR-Dagen op 31 maart en 1 april in Veemarkthal

“Na een aantal jaren van Corona en daarna een heel bijzondere BVR in de Zuiderkerk in 2022, willen we in 2023 graag weer ‘groot’ uitpakken voor de 46ste BVR in de Veemarkthal. We hopen met elkaar op fantastische BVR-dagen op 31 maart en 1 april mét natuurlijk een mooie opbrengst. Dat we ook deze keer weer met een grote groep enthousiaste vrijwilligers de verbinding en saamhorigheid mogen ervaren!”

“Naast onze structurele doelen, namelijk het ondersteunen van 3 kinderen via en de specifieke doelen binnen onze kerkelijke gemeente en lokale verenigingen, hebben wij voor dit jaar 2 hoofddoelen uitgekozen:

Stichting Elnura werkt voor kansarme kinderen in moeilijke leefsituaties in Bisjkek, Kirgizië. Kirgizië is net als Oekraïne een voormalige Sovjetrepubliek en heeft extra te lijden onder de aan Rusland opgelegde sancties. De prijzen van voedsel stijgen enorm en de roebels van in Rusland werkende familieleden zijn niets meer waard. Van compensatie door de overheid is geen sprake.In twee dagopvangcentra komen nu dagelijks rond 75 kinderen voor een warme maaltijd. Voor € 304,80 kan één kind een jaar lang 6 warme maaltijden per week krijgen. “Helpen helpt” !

In het pand van de doarpswinkel in Ysbrechtum zullen 3 appartementen worden gerealiseerd. Deze verbouwing/aanpassing is expliciet bedoeld voor bewoning met een sociaal doel. Verder wordt hiermee het behoud van de winkelactiviteiten en de leefbaarheid voor verschillende leeftijdsgroepen in het dorp bevorderd. De BVR steunt dit project van harte."

“Beide doelen willen we graag van harte aanbevelen.

Samen kunnen we 31 maart en 1 april weer tot twee onvergetelijke en succesvolle dagen maken! Doet u / doe jij / doen jullie ook weer mee?”