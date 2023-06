Buxusrups actief op het Oud Kerkhof

SNEEK- De buxushaagjes op het Oud Kerkhof in Sneek zijn op dit moment overdekt met het spinsel van de Buxusrups.

Het is een verschijnsel dat bij het oplopen van de temperaturen, een aantal dagen met 15 graden en hoger is voldoende, elk jaar weer is waar te nemen. Zijn de struikjes voorgoed verloren?

Oplossingen

“Als de Buxusrups toch de buxus kaal heeft gegeten dan hoeft u die niet gelijk eruit te halen. Buxus is namelijk een sterke plant die genoeg kracht heeft voor herstel. In haar wortels heeft ze namelijk genoeg energie opgeslagen om nieuw blad aan te maken. Het duurt 30 tot 40 dagen tot de buxus weer helemaal vol zit met nieuw blad”, aldus de deskundigen op internet.

Andere ‘buxus-goeroes’ hebben een radicale oplossing: "De beste oplossing voor het probleem met de buxusmotten is: buxus eruit, bessenstruik erin. De buxus is namelijk een exoot en veel soorten insecten en vogels zijn veel meer gebaat bij struiken die hier van oorsprong voorkomen. De buxusmot gaat hier ook als een trein om dezelfde reden: een exoot, dus nog weinig natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen."