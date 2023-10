Buurtvereniging Hofkamp/It Stroek Wommels, wint LF2028-prijs

WOMMELS- Buurtvereniging Hofkamp/It Stroek uit Wommels, is de winnaar van de LF2028-prijs in de regio Zuidwest-Fryslân. Bestuurslid Wiep Wiersma ontving op dinsdag 17 oktober 2023 de cheque van 2028 euro uit handen van Christien Lycklama à Nijeholt, vice-voorzitter van de Adviescommissie regio Zuidwest-Fryslân.

De Hofkamp is een prachtige authentieke straat in Wommels waar veel kinderen wonen en spelen. Het is een smalle en drukke weg met veel doorgaand verkeer. De buurtbewoners zijn trots op hun straat. Ze zien echter ook de gevaren van het vele en soms hardrijdende verkeer. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn met een plan van aanpak gekomen. De buurtvereniging wil de verkeersveiligheid verbeteren. Door een aantal aanpassingen krijgt de straat meer de uitstraling van een woonwijk. De lantaarnpalen worden voorzien van bloembakken. Gepensioneerde buurtgenoten worden gevraagd om te bloembakken te verzorgen. Ook zijn er samen met de kinderen verkeersborden ontworpen die de weggebruikers attenderen op de kinderen in de buurt.

Juryrapport

In alle projecten die door het IMF gehonoreerd zijn spreekt een sterke mate van ‘samen zelf doen’. Niet wachten tot iemand anders het oppakt, maar als één groep mensen zelf in actie komen. Hier is duidelijk sprake van bij de winnaar van deze Bonusprijs: Buurtvereniging Hofkamp en it Stroek in Wommels.

De jury bestaat uit Judith Baarsma van Keunstwurk en Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028). Zij zijn enorm te spreken over de zelfredzaamheid en het ‘de hannen út de mouwen stekke’ van deze twee straten. IMF-adviescommissielid Christien Lycklama à Nijeholt: “Elts doarp hat in groep oanjagers nedich, ek sokke lytsskalige projekten soargje foar reuring en ferbining yn in doarp.”

LF2028-Bonusprijs:

De LF2028-Bonusprijs is een aanmoedigingsprijs die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met LF2028 is opgezet. De waarde bedraagt €2.028,-. Na elke openstellingsperiode van het IMF kiest de jury één winnaar uit drie genomineerde IMF-projecten per regio. De uitgereikte prijs op 17 oktober 2023 is verbonden aan de tweede openstellingsperiode van het IMF in 2023 (24 april t/m 11 mei 2023). Het is een extra beloning aomdat het project mede laat zien oog te hebben voor toekomstige generaties.

NB: Het Iepen Mienskipsfûns 2020-2021-2022-2023 is afgelopen. Het Iepen Mienskipsfûns wordt in 2023 niet meer opengesteld. Provinciale Staten nemen rond de jaarwisseling een besluit over een eventueel nieuw Iepen Mienskipsfûns.