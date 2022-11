Buurtmodeshow Leger des Heils Sneek

SNEEK- Vandaag om 14.30 uur is er een buurtmodeshow in het gebouw van het Leger des Heils aan de Worp Tjaardastraat 336 Sneek.

“We hopen samen een hele gezellige middag te beleven. Tijdens de modeshow laten we zien wat voor mooie kleding er in onze winkel hangt. Er is koffie, thee met wat lekkers erbij. Na de modeshow kun je fijn nagenieten met een sapje en een hapje. Natuurlijk is er dan ook tijd om te shoppen! In verband met de modeshow komt het wandelen met onze wandelgroep vanmorgen te vervallen”, aldus de organisatie.