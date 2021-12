Buurtkerstbomen in Lemmerweg-West: Geen pipowagen, maar kerstbomen in de wijk!

SNEEK- Sinds maandag 13 december staan er vijf grote kerstbomen met lichtjes in Lemmerweg-West in Sneek. De ‘Nieuwe Buren’ hebben houten kerstballen deur-aan-deur verspreid en bewoners uitgenodigd om de hanger te versieren en in de boom te hangen.

Nieuwe Buren is een netwerk van woningcorporaties, gemeente, GGD, Akte2, BeweegteamSWf en Sociaal Collectief. In 2019 zijn zij gestart met activiteiten in Lemmerweg-west. Ze trokken er 6 maanden op uit met een pipowagen om contact te maken in de wijk. Inmiddels zijn er verschillende mensen actief en werken bewoners en Nieuwe Buren aan een groene, veilige wijk waar plek is voor ontmoeting en activiteiten.

Door corona is het lastig om ontmoeting te stimuleren

Nieuwe Buren vindt altijd een oplossing om het contact te houden. Dit jaar staan er kerstbomen waar iedere maandagmiddag of donderdagmiddag iets leuks gebeurt. Inmiddels zijn er een paar kerstbomen mooi versierd met de houten hangers. Donderdag 16 december organiseerde de buurtsportcoach een prachtige Krystkuier langs de verschillende bomen. Maandag 20 december is er een nieuwe Krystkuier en dit keer met accordeonmuziek. De bakfiets van Nieuwe Buren is versierd met lichtjes en ballen en heeft altijd warme chocolademelk en koffie aan boord. Voor actuele activiteiten is het goed om de sociale media van Nieuwe Buren te volgen. Via Instagram (Nieuw_Buren 142) of Facebook (@NieuweBuren142)