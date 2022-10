Buurtbemiddeling Súdwest-Fryslân van start

SNEEK-In Súdwest-Fryslân ontvingen vandaag acht buurtbemiddelaars een certificaat. In totaal telt de gemeente nu elf buurtbemiddelaars die zich vrijwillig inzetten voor de mienskip van Súdwest-Fryslân. Ook ondertekenden Sociaal Collectief, gemeente Súdwest-Fryslân en de woningcorporaties Accolade, Dynhus, Elkien en WoonFriesland de Overeenkomst Buurtbemiddeling Súdwest-Fryslân. Daarmee gaat de buurtbemiddeling in Súdwest-Fryslân officieel van start.

“Gedoe met de buren om de parkeerplaats voor de deur, blaffende honden en te harde muziek, rommel op de stoep of overhangende takken in je tuin; je belt er niet gelijk de politie voor. Maar het kan wel overlast geven. Soms kom je er samen met je buren niet meer uit, buurtbemiddeling kan dan de oplossing zijn.” aldus wethouder Marianne Poelman

Buurtbemiddeling werkt

In Nederland bestaat buurtbemiddeling al meer dan 25 jaar en wordt in 300 gemeenten aangeboden. Zo’n 3.500 getrainde bemiddelaars zorgen ervoor dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Ruim 180.000 conflicten tussen buren werden al gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties, en met effect. In 7 van de 10 situaties werden inwoners geholpen naar een oplossing voor hun probleem. Daarom is de verwachting dat buurtbemiddeling ook in Súdwest-Fryslân werkt.

Voor en door de mienskip

De getrainde vrijwilligers staan klaar om te helpen. Ze zetten zich in voor leefbaarheid, cohesie en veiligheid in diverse wijken van Súdwest-Fryslân. Zij komen in beeld voordat professionele hulpverleners in actie hoeven te komen. Dat voorkomt escalatie en verhoogt het woonplezier van inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân.