SNEEK/BOLSWARD- Iedereen wil graag fijn wonen. Soms ontstaan er helaas ergernissen of irritaties tussen buren. Wanneer er geen goede communicatie meer met elkaar is kunnen kleine irritaties uitgroeien tot grotere problemen. Komt u er samen niet uit? Schakel dan tijdig Buurtbemiddeling in!

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is er om u als buren weer met elkaar in gesprek te laten komen, zodat u samen tot een oplossing kunt komen en zaken niet escaleren. Onze bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel. Zij zijn opgeleid via het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) om de gesprekken met u en uw buren te voeren. De bemiddelaars hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe het werkt

De vrijwillige buurtbemiddelaars gaan stap voor stap te werk. Eerst wordt geluisterd naar het verhaal van beide buren, vaak bij diegene thuis. Als beide buren instemmen met een gezamenlijk gesprek, wordt door de bemiddelaars een bemiddelingsgesprek georganiseerd op neutraal terrein. Tijdens dit gesprek komen beide buren met hulp van de bemiddelaars tot een oplossing, die beide buren tevreden stemt.

Buurtbemiddeling is er voor

Inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. Buurtbemiddeling is gratis.

Voorwaarde is dat beide buren mee willen werken aan een voor beide acceptabele oplossing.

Zoek je meer informatie of heb je belangstelling om zelf als vrijwillig buurtbemiddelaar aan de slag te gaan?

Wil je een situatie aanmelden, een afspraak maken, advies of telefonisch contact?

Bel of mail dan met Buurtbemiddeling, of vul onderstaand contactformulier in:

06-25717171

buurtbemiddeling@socoswf.nl