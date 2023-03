Bussen rijden niet door gladheid op wegen

SNEEK- Door toenemende sneeuwbuien en gladheid op de wegen rijden er vanaf heden geen bussen in Friesland tot einde dienstregeling.

De brandweer komt met de volgende waarschuwing: Door de sneeuw is het verraderlijk glad in Fryslân. Wij hebben inmiddels meerdere meldingen binnen gekregen van aanrijdingen. Pas op en laat je in het verkeer niet verrassen door gladheid.

In Witmarsum raakte een bestelbusje in de onderwal.