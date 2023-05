Burgernet stopt met SMS, download app

Nu krijgt u nog berichten via SMS over onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en vermiste personen maar dat gaat binnenkort met berichten via de Burgernetapp.

Via de Burgernetapp ontvangt u een actiebericht wanneer zoiets gebeurt in uw omgeving. Iets gezien? Dan schakelt u via de app rechtstreeks met de politie.

Klik hier voor een eenvoudige stap voor stap instructie om de Burgernetapp te downloaden