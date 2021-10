Burgemeester sluit Kinderboekenweek af op Master Sneek

SNEEK- Burgemeester Jannewietske de Vries bracht vrijdag een bezoek aan de Master Sneek. Zij deed dit in het kader van de Kinderboekenweek, die vrijdag werd afgesloten door de burgemeester. Het thema dit jaar was ‘worden wat je wilt’.

De kinderen gaven hier gehoor aan en kwamen onder andere verkleed als politieagent, paardrij-instructeur, dokter en timmerman. Het burgemeestersbezoek startte met een rondleiding, verzorgd door de oudste leerlingen. Vervolgens mochten de kinderen van de andere groepen vragen stellen aan de burgemeester.

Zware ambtsketen

Na afloop mochten ze ook even voelen hoe zwaar de ambtsketen was. De dag daarvoor presenteerden alle groepen aan de hele school wat ze geleerd hadden over verschillende beroepen. Zo maakten de kinderen uit groep 3/4 posters en de oudste kinderen van groep 7/8 speelden een theaterstuk. De kinderen waren onder de indruk van het bezoek en ook de burgemeester genoot zichtbaar.