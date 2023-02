Burgemeester Jannewietske de Vries opent nieuwe locatie Everlake Sneek

SNEEK- Burgemeester Jannewietske de Vries heeft vanmiddag het prachtige nieuwe pand van Everlake aan de Selfhelpweg in Sneek geopend. Dat gebeurde in bijzijn van vele genodigden.

De burgemeester liet in haar speech weten trots te zijn op dit Sneker familie bedrijf. “Wat een geweldige zichtlocatie als je van deze kant Sneek komt binnenrijden en wat een prachtige pand is het geworden”, aldus de burgemeester van Súdwest-Fryslân.

Everlake bestaat dit jaar 15 jaar en werd opgericht vanuit een zolderkamer door Dirk Jan Pheiffer. Een echt familiebedrijf. Na de eerste 2 jaren samen met zijn vader het bedrijf te hebben gerund groeide de onderneming al snel. Vanaf een zolderkamer begonnen volgden nog twee werklocaties om uiteindelijk terecht te komen op het ‘mooiste plekje van Sneek’. Die laatste kwalificatie gebruikten zowel de burgemeester als Pheiffer.

Nieuwe locatie

Op de nieuwe plek bevinden zich een magazijn, kantoren voor de sales en de afdeling klantenservice. Dirk Jan en zijn zus Lianne voeren samen de directie van Everlake.

Everlake is marktleider op het gebied van de verkoop van onderhoudsartikelen voor espresso koffiemachines. De artikelen, verschillende koffiemachine merken het eigen huismerk Eccelente, worden online verkocht via webshops.

Goede doelen

In Sneek is het centrale opslag, van waaruit de overige magazijnen worden bevoorraad in IJsselstein en Engeland. Wat bijzonder aan Everlake is dat al vanaf de start van het bedrijf een deel van de opbrengst/winst gedoneerd wordt aan een goed doel. Zelfs in lastigere tijden was dit iets wat altijd werd gedaan.

De bovenste etage van het pand wordt sinds kort verhuurd aan Alfa accountants een landelijk accountants kantoor met diverse vestigingen in heel Nederland.

In meerder opzichten is het pand van Everlake een aanwinst voor Sneek.