Burgemeester Jannewietske de Vries onthult beeld van de Parkwachter

SNEEK-Burgemeester Jannewietske de Vries heeft vanmorgen een door kunstenaar Ruth Vulto Gaube uit Workum monument ter ere aan de voormalige parkwachters die in de afgelopen honderd jaar - vanaf 1898 tot en met 1994- toezicht hebben gehouden op de fauna en flora in het Wilhelminapark in Sneek geopend.

Dat gebeurde in aanwezigheid van genodigden, waaronder o.a. familieleden van de parkwachters en nog twee in leven zijnde parkwachters: Sjoerd Tigchelaar( 1972-1974) en Douwe de Groot (1986-1994).