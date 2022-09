Burgemeester Jannewietske de Vries in de top 50 van beste lokale bestuurders

SUDWEST-FRYSLÂN - Al sinds 2009 organiseert Binnenlands Bestuur – vanaf 2014 in samenwerking met Necker van Naem – de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder. Lokale en regionale politici, raadsleden, bestuurders, secretarissen en griffiers maakten van 18 november tot 5 december 2021 de selectie. Wie vonden zij uitblinken in het afgelopen jaar? En waarom?

In de tweede ronde hebben 12.000 stemmers bepaald wie van de genomineerden de beste bestuurder is. Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân, haalde de top 50 van Nederland.

“Burgemeester de Vries wordt omschreven als een betrokken burgemeester die duidelijk, helder en transparant te werk gaat. Toegankelijk en daadkrachtig zijn eigenschappen die bij haar passen. Vooral haar inzet op het gebied van participatie valt op en wordt door stemmers zeer gewaardeerd.” Zo luidt de tekst op het certificaat dat Jannewietske de Vries vandaag ontving uit handen van Roel Freeke en Sabine van Zuydam van onderzoeksbureau Necker van Naem.

“Bestuurders in het zuiden zijn een stuk minder bescheiden”, geeft de heer Freeke aan. “Friezen scoren elk jaar altijd een stuk lager” waarmee hij aangeeft dat de positie van burgemeester de Vries des te meer credits verdient. “Friezen klappen met de handen in de zakken” volgens onze burgemeester, waarmee ze de Friese nuchterheid en haar eigen bescheidenheid bevestigt. Toch is Burgemeester de Vries erg dankbaar voor de erkenning. “Er gebeurt veel op dit moment. Bestuurders staan af en toe onder grote druk en het valt niet mee om nieuwe burgemeesters te vinden.” Ze hoopt dan ook dat een verkiezing als deze er aan bijdraagt om anderen te stimuleren om dit ambt uit te oefenen. “Want het is ten slotte een geweldige baan!”