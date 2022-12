Burgemeester & wethouders wensen iedereen fijne feestdagen

SUDWEST-FRYSLAN - Stel, je verlaat halsoverkop je land, jouw land waar het oorlog is. Je hebt niet eens voldoende tijd om je apparatuur mee te nemen. Dat valt niet mee als je cameraman bent. Je belandt in Koudum in de Galamadammen, een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Je hebt een dak boven je hoofd en krijgt te eten maar je wil ook graag wat doen.