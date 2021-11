Burgemeester & rayonhoofd en Nienke Hoekema verwelkomen Janny van der Heijden en André van Duin in Sneek

SNEEK- Hijs de zeilen en schenk de glazen vol, deze winter trotseren Janny van der Heijden en André van Duin namelijk het Friese water. In het programma Denkend aan Holland: Elfstedentocht varen ze langs de elf steden van de Elfstedentocht. Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat het laatst de Tocht der Tochten werd verreden. Vanmorgen werd Sneek aangedaan, waar burgemeester Jannewietske de Vries het duo stond op te wachten.

Samen met rayonhoofd Johan Hoogland zette de burgemeester een Elfstedenstempeltje op de kaart van Janny en André. Dat gebeurde voor Theater Sneek aan de Westersingel.

Geen ruchtbaarheid

Vooraf was er zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan de komst van de BN ‘ers gegeven, in verband met de coronamaatregelen. Toch stonden er enige tientallen mensen het bekende duo op te wachten, al of niet aangetrokken door de vrolijke muziek van De Utlopers. Het werd zodoende een onverwacht feestje op een ietwat grijze vrijdagmorgen in november.

Nienke Hoekema was speciaal voor de komst van Janny van der Heijden en André van Duin naar de Westersingel gekomen. “Ik hew un oud poëzy-album met achterin un paar bladsiden wêr’t de handtekeningen fan bekende Elfstedenriders in staan. Dêr mochten dy fan André en Janny nyt in ontbreke”, sprak de vitale 80+ Sneekse na haar geslaagde missie.

Wars van poeha namen Van der Heijden en Van Duin alle tijd voor Nienke en haar verhaal achter het bijzondere schrift met handtekeningen.

Reclame

Ook burgemeester de Vries vond de komst van het tweetal even een plezierig momentje in deze barre coronatijden. Ze had o.a. een flesje Beerenburg voor hen meegenomen. “Dit is moaie reklame foar ús gemeente, mei syn seis fan de Elfsteden”, wist de eerste burgemeester van Súdwest-Fryslân.