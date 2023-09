Burendag in Sneek met veel gezelligheid en activiteit

SNEEK - Het is vandaag nationale burendag en dat betekent dat buren op deze dag even wat meer de tijd voor elkaar nemen en allerlei activiteiten organiseren in eigen buurt of wijk. Ook in Sneek wordt in een aantal wijken burendag gevierd, waaronder in de Stadsfenne en de Noorderhoek.

In wijk de Noorderhoek wordt in de Harmen Sytstrastraat een gezellige braderie gehouden bij het wijkgebouw. Er zijn diverse stands met allerlei waar zoals tweedehands kleding en er is volop eten en drinken. Verder zijn er nog meerdere activiteiten zoals springkussens en schmink voor de kinderen, draaiend rad en vanmiddag komt de brandweer langs voor een demonstratie. Het is de eerste keer dat burendag op deze wijze in de Noorderhoek wordt georganiseerd en vanochtend was het meteen al gezellig druk op de burenbraderie, die nog duurt tot 16.00 uur vanmiddag.

Open dag AZC

In het kader van burendag is even verderop in de Noorderhoek ook het AZC geopend voor buren en overige belangstellenden. Er worden op de locatie rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten georganiseerd. Wie een kijkje wil nemen, de Open Dag is van 13.00 tot 16.00 uur.