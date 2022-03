Burendag bij watersportaccommodatie It Sailhûs

ELAHUIZEN-Vanuit watersportaccommodatie It Sailhûs in het Friese Elahuizen organiseert SailWise actieve watersportvakanties voor mensen met een beperking. De rolstoeltoegankelijke zeilcatamaran Beatrix vaart vanaf deze locatie over de Friese meren en het IJsselmeer. Alle inwoners uit Friesland zijn van harte welkom op de burendag op maandag 18 april (2e Paasdag) van 12.00 tot 18.00 uur. Waai aan voor een kort bezoek, voor een rondleiding of vaar mee tijdens een tochtje over de Fluessen.

It Sailhûs

De watersportaccommodatie It Sailhûs is vanaf de Fluessen goed te zien door watersporters. En velen zullen de markante catamaran Beatrix herkennen. Niet alleen dit schip is rolstoeltoegankelijk, maar ook enkele andere boten die afgemeerd liggen bij It Sailhus. Binnenkort ontvangt SailWise bovendien een tweede, kleinere rolstoeltoegankelijke catamaran. Daarover maakt de organisatie tijdens de burendag meer bekend.

Burendag

SailWise stelt It Sailhûs op deze dag open voor iedereen die met eigen ogen wil zien hoe ook mensen met een visuele beperking zelfstandig kunnen zeilen en hoe iemand in een rolstoel de zeilen kan hijsen. Je kan meevaren met de aangepaste schepen en er zijn allerlei leuke activiteiten op en rond het water. Verder heeft SailWise dit seizoen weer behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die meegaan met de watersportvakanties. Ook hierover kun je meer horen tijdens deze dag. Informatie over de burendag staat op sailwise.nl/burendag-it-sailhus.