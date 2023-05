Bunkerdag ook in het Kazemattenmuseum Kornwerderzand

KORNWERDERZAND - Vaak onopvallend verborgen in het landschap, ligt de Nederlandse kust nog vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 3 juni is het Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan van Zeeland tot en met de Waddeneilanden bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek.

De betonnen kolossen zijn vaak beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand of overgenomen door de natuur, vertellen zij nog altijd het verhaal van de Duitse bezetting. In Friesland zijn dit jaar het Kazenmattenmuseum in Kornwerderzand en de Atlantikwall bunkers op de eilanden open voor publiek.

Atlantikwall

De Europese kust veranderde tijdens de Duitse bezetting letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde in de Tweede Wereldoorlog een ruim 5000 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall. Talloze bunkers, tankwallen en loopgraven, gebouwd op strategische plekken, zijn daarvan nog altijd de stille getuigen. Waar langs de kust bewoners gedwongen werden te evacueren, werd de bevolking op de Waddeneilanden juist gedwongen te blijven en samen te leven met de Duitse soldaten. De bezetter wilde dat het economische leven gewoon doorging en dat van alle voorzieningen gebruiken kon worden gemaakt.

Bunkerdag in Friesland

Wat van de buitenkant niet meer dan een blok beton lijkt, wordt tijdens Bunkerdag tot leven gebracht door de verhalen van de vele vrijwilligers. Bezoek je Friesland vanaf de Afsluitdijk, maak dan een stop in Kornwerderzand. Hier liggen de beroemde kazematten. Slechts 225 Nederlandse soldaten wisten ruim 15.000 Duitse soldaten tegen te houden in de meidagen van 1940. In 1943 werd de stelling Kornwerderzand onderdeel van de Atlantikwall. Het museum heeft de Kazematten helemaal ingericht zoals het er in tijde van de oorlog uitzag. Soldaten laten hier zien hoe het was om destijds in een bunker te leven. Ook kan je hier een audiotour doen, films kijken en zijn er militaire voertuigen te zien.

Waddeneilanden

De Tigerstelling op Terschelling speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog. Je kunt er een bunker, die gedeeltelijk is ingericht met exposities, bezoeken tijdens Bunkerdag. In de duinen van Ameland ligt de voormalige keukenbunker, nu ingericht als museum. Tijdens een fietstocht horen bezoekers meer over het bunkercomplex in West-Ameland Op Schiermonnikoog kunnen bezoekers terecht bij vier bunkers, waaronder de gigantische Wassermannbunker. Bovenop de bunker is te genieten van het prachtige uitzicht.

Bunkerdag landelijk

Naast de bunkerbezichtigingen zijn er door het hele land verschillende activiteiten voor jong en oud. Tijdens wandelingen en rondleidingen worden de verhalen nieuw leven ingeblazen. Acteurs tonen hoe het leven er in en rond de bunkers aan toe ging.

Filmvertoningen met historisch beeld brengen ons terug naar voorbije tijden. Bekijk de website voor de locaties van de activiteiten. Speciaal voor kinderen is er een opdrachtenboekje om meer te leren over dit deel van de geschiedenis van ons land. Het hele programma is te bekijken op www.bunkerdag.nl. Toegangskaarten zijn online en op de dag zelf verkrijgbaar bij de verschillende bunkerlocaties. Met één entreebewijs zijn alle deelnemende locaties toegankelijk.

Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall

De Bunkerdag is een initiatief van de Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall. Met deze dag wil de stichting de betekenis van de Atlantikwall als erfgoed van de Tweede wereldoorlog bij een breed publiek onder de aandacht brengen. De aanleg van de Atlantikwall heeft grote invloed gehad op het leven van burgers in de kuststreken van West-Europa. Door deze bepalende invloed te tonen, wil de Stichting bijdragen aan een voortdurende bezinning over vrede en vrijheid en aanzetten tot nadenken over huidige vraagstukken rond deze thematiek.