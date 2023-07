Buitenverf: 6 x tips voor het schilderen van je tuinmeubilair

INGEZONDEN - De lente is in volle gang en als de zon schijnt betekent dat maar één ding: het is tijd om de tuinmeubelen klaar te maken voor het zomerseizoen!

Het schilderen van je tuinmeubilair kan een leuk en makkelijk project zijn, maar het kan ook een uitdaging zijn als je niet weet waar je moet beginnen. Hieronder vind je 6 x handige tips om je te helpen bij het schilderen van je tuinmeubilair met buitenverf.

1. Kies de juiste verf

Er zijn veel verschillende soorten verf beschikbaar en niet elke verf is geschikt voor tuinmeubilair. De Sikkens Rubbol XD High Gloss is een zeer geschikte verf voor buiten en koop je bij De Verfzaak. Buitenverf is vaak water- en Uv-bestendig en zal je meubels beschermen tegen alle weersomstandigheden. Bovendien zorgt het ervoor dat je meubels er langer goed uit blijven zien.

2. Bereid het meubilair voor

Voor je begint met schilderen is het belangrijk om het meubilair goed voor te bereiden. Dit betekent dat je de meubels moet schoonmaken, schuren en eventuele loszittende verfresten moet verwijderen. Hierdoor hecht de nieuwe verf beter. Voor het schoonmaken van het meubilair kun je gebruik maken van een reinigingsmiddel dat daar speciaal voor ontworpen is.

3. Gebruik de juiste techniek

Het aanbrengen van verf verschilt per meubelstuk. Zo kun je het beste een kwast gebruiken voor hoekjes en kanten, maar is een roller geschikt voor grotere oppervlakken. Denk hier dus ook aan bij grote schilderprojecten zoals een tiny house. Let er bij het schilderen op dat je dunne lagen aanbrengt en laat elke laag goed drogen voordat je de volgende laag aanbrengt.

4. Kies een geschikt moment

Het schilderen van meubels moet gebeuren onder de juiste omstandigheden. Schilder daarom bij droog weer en vermijd sterke wind of regen. De ideale temperatuur ligt tussen de 15 en 25 graden. Zo blijft de verf goed hechten op het meubilair en droogt het snel op.

5. Bescherm jezelf

Als je gaat schilderen is het belangrijk om jezelf te beschermen. Draag daarom geschikte kleding en gebruik indien nodig handschoenen. Zo voorkom je dat er verfspatten op jezelf terechtkomen en bescherm je jezelf goed.

6. Laat de verf goed uitharden

Wanneer je klaar bent met schilderen, laat dan de verf goed uitharden voordat je de meubels weer gebruikt. Hoe lang dat duurt, is afhankelijk van de verfsoort en het weer. Lees daarom de instructies op het blik voor de exacte uithardingstijd. Zo voorkom je beschadiging van de verflaag.

Nu je deze tips hebt gekregen, ben je er helemaal klaar voor om je tuinmeubilair met een gerust hart te schilderen. En onthoud dat een goede voorbereiding de sleutel is tot succes!