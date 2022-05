Buitenpost blaast ONS-sprookje uit

Evenwicht

Het duel op sportpark De Swadde bracht veel strijd en weinig goed voetbal met zich mee, al kregen beide ploegen wel mogelijkheden. De eerste was voor de thuisclub, maar Mark van der Meer slaagde er niet in om doelman Tristan Boersma te passeren, iets waar Han van Dijk aan de andere kant bij Kevin van der Meulen ook niet in slaagde. Zo bleef de wedstrijd qua kansen in evenwicht, totdat Buitenpost-aanvoerder Berend Schootstra na dik twintig minuten de balans verstoorde en uit een corner van Willem de Boer raak kopte.



Gelijk en weer achter

Na die openingstreffer ging de strijd weliswaar onverminderd voort, maar werd schraalhans qua kansen toch een beetje keukenmeester. Dat duurde tot zo’n drie minuten voor rust, toen Han van Dijk uit een hoekschop van Nick Kleen ONS Sneek uit het niets op gelijke hoogte bracht. De vreugde aan Sneker zijde was echter van korte duur. Op slag van rust nam de thuisclub namelijk opnieuw een voorsprong toen Boersma een vrije trap van Willem de Boer niet onder controle kreeg en Rob Schokker in de daaropvolgende flipperkast-situatie de flipper indrukte (2-1).



De andere kant op

De vreugde aan de zijde van Buitenpost duurder weliswaar langer, maar dat had eerst en vooral met de tussenliggende rust te maken. Vier minuten na rust kwam ONS Sneek namelijk andermaal langszij. De diep gestuurde Steyn Potma haalde hard uit, waarna de bal door verdediger Bernd Douma ongelukkig en onhoudbaar van richting werd veranderd. Na die treffer leek de wedstrijd te kantelen en kregen de bezoekers via het duo Van Dijk-Kleen mogelijkheden, al was de beste kans toch voor de thuisclub. Mark van der Meer slaagde er echter andermaal niet in om die te verzilveren.



Discutabel

Het bleek echter slechts uitstel van executie, want in de 65ste minuut kreeg Buitenpost een vrije trap en die door Willem de Boer genomen free kick werd door Jorrit Terpstra met de kruin verlengd. Die goal was reglementair, doch de daaraan voorafgaande situatie waarbij Rik Koelewijn tegen de grond werd gewerkt en de arbiter door liet spelen, was op z’n zachtst gezegd discutabel en daarmee kreeg het wedstrijdverloop eenzelfde wending als bij de vorige editie, toen de wedstrijd door een discutabele strafschop werd beslist.



Spaanse toestand

Na die treffer werd het gevecht nog meer een gevecht, waarbij de geïrriteerde spelers meer met elkaar dan met voetbal bezig waren. Dat leidde in de slotminuten tot een rode kaart voor Joran Swart, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de ONS-verdediger daar een half uur lang wel heel nadrukkelijk naar solliciteerde. ONS Sneek solliciteerde in die Spaans aandoende atmosfeer nog een paar keer naar de gelijkmaker. Bij vrije trappen van Nick Kleen en Gabriël Fernando ontbrak echter beide keren de juiste richting en derhalve bleef het bij 3-2. Met die uitslag blies Buitenpost zoals hiervoor al werd vermeld, het Sneker sprookje weliswaar uit, maar is de strijd om lijfsbehoud zeker nog niet gestreden.



Buitenpost - ONS Sneek 3-2 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Berend Schootstra (23.), 1-1 Han van Dijk (43.), 2-1 Rob Schokker (45.), 2-2 Bernd Douma (50.-e.d.), 3-2 Jorrit Terpstra (65.)

​Scheidsrechter: F. Lodeweegs

​Gele kaart: David Kazimier, Jorn Jongsma (Buitenpost), Rik Koelewijn, Glenn Buma (ONS Sneek)

Rode kaart (2x geel): Joran Swart (ONS Sneek)

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen, Durk de Haan, Wessel van der Galiën, Bernd Douma, Wim de Vries (78. Joran Olijve), Willem de Boer, Berend Schootstra (66. Mark Huizenga), David Kazimier, Mark van der Meer (85. Folkert van Dongera), Rob Schokker (66. Jorn Jongsma) en Jorrit Terpstra (66. ​ Aleksandar Radenkovic)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Glenn Buma, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Simon de Laat (73. Rik Weening), Niels Nadorp, Steyn Potma (73. Gerben Visser), Han van Dijk en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com/