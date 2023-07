'Bubble Tea Bar' in de winkel van Jennies Tafel aan de Jousterkade

SNEEK - Vanaf zondag 2 juli is de Bubble Tea Bar geopend in de winkel van Jennies Tafel aan de Jousterkade in Sneek. Bubble tea is het favoriete drankje van Taiwan en is inmiddels wereldwijd populair.

Het theedrankje heeft een unieke combinatie van smaken en texturen. De warme thee in combinatie met koude melk en tapioca parels is een verfrissende en leuke ervaring voor iedereen. Bubble tea wordt gemaakt met zwarte of groene thee. Kom dus langs om Bubble tea te proeven en te ervaren.

Deze theespecialiteit met diverse smaken wordt ook wel ‘Boba Tea’ genoemd en is verkrijgbaar aan de speciale 'Bubble Tea Bar' in de winkel van Jennies Tafel. Bij Jennies Tafel kun je een tafel huren waarop je je spullen of kleding kunt verkopen, inmiddels zijn er al meer dan meer dan 100 tafels/winkeltjes onder één dak. Jennies Tafel is tot en met 3 september ook geopend op zondag.